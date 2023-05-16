Україна офіційно приєдналася до кіберцентру при НАТО – МЗС

Україна офіційно приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE).

Біля штаб-квартири центру підняли синьо-жовтий прапор. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ України.

– Сьогодні в штаб-квартирі Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту в Таллінні офіційно піднято Державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру, – йдеться у повідомленні.

У відомстві подякували країнам-спонсорам CCDCOE за запрошення України, особливу подяку за підтримку та допомогу висловили уряду Естонії.

Нагадаємо, на початку березня 2022 року представники 27 держав-членів НАТО ухвалили рішення щодонадання Україні статусу країни-учасниці CCDCOEНАТО.

До цього членство України блокувала Угорщина.

Розташований у Таллінні CCDCOE є акредитованим НАТО центром кібербезпеки та аналітичним центром. Він спеціалізується на міждисциплінарних прикладних дослідженнях, аналізі, обміні інформацією, а також навчанні та навчаннях у галузі кіберзахисту.

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