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Юлія Соколова, редакторка стрічки

РФ потрібен не мир, а час для нового нападу, ми не маємо права програти – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Росії потрібен не мир, а час для підготовки до нового нападу. А тому Україна та її союзники не мають права послабити боротьбу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв’язок перед учасниками конференції PISM Strategic Ark, що проходить у Польщі.

На початку промови Зеленський зазначив, що будь-якої миті запис його звернення може перервати сирена повітряної тривоги. І це влучно характеризує нинішній стан світової безпеки.

Президент звернувся до історичних паралелей та нагадав, що 18 травня – це день, “у якому історія залишила нам багато підказок і уроків”. Наприклад цього дня в 1792 році стотисячне російське військо вторглося на землі Речі Посполитої.

– Сьогодні – той самий ворог. Та сама мета. Та сама ціна поразки. Ми не маємо права програти. Ми не маємо права ні на мить послабити спротив, протидію, не маємо права не дотиснути зло, втратити єдність союзників, передчасно скласти зброю, не битися до остаточної перемоги, – наголосив Зеленський.

Він попередив, що не можна довіряти Росії, коли агресор почне активно говорити про “дипломатію” та “мир”. Адже РФ не зацікавлена у припиненні війни та кровопролиття. Її хвилює лише закінчення грошей та ресурсів для продовження агресії.

Росії потрібен не мир, а час. Для нових ракет, нового плану, нового нападу. Це формула російської політики, незмінна століттями. ХХІ століття має стати для неї останнім. Механізми для втілення цього містить українська формула миру. Гарантії безпеки, щоб подібне ніколи не повторилося, – поінформував глава держави.

Зеленський додав, що 18 травня 1944 року радянський режим здійснив геноцид кримськотатарського народу – примусову депортацію. У 2014 році сучасна Росія повторила цей злочин у Криму, а зараз здійснює те ж саме на інших тимчасово захоплених територіях України.

Президент уточнив, що слова про “руйнування архітектури міжнародної безпеки” отримали чітке візуальне втілення після 24 лютого 2022 року в Бучі, Бородянці, Умані, Гостомелі, Маріуполі.

У зв’язку з цим Зеленський нагадав про необхідність створення міжнародного трибуналу над РФ за злочин агресії.

– Непокаране зло завжди повертається. Без міжнародного трибуналу, притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців воно повернеться дуже скоро, – повідомив він.

Президент також нагадав, що Україні потрібне захищене небо та формування повітряної коаліції.

– Ми дякуємо всім, хто долучається до цього процесу й до формування повітряної коаліції. Ми неодмінно побачимо в українському небі Fighting Falcon, Бойових соколів… Ми знову побачимо парад на Хрещатику. За нашу й вашу перемогу! України, Європи, світу, людства, – повідомив Зеленський.

Як відомо, Велика Британія влітку почне навчання українських пілотів. Лондон також веде переговори з іншими країнами щодо надання Україні сучасних винищувачів F-16.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Польща, Російська агресія
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