Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 19.05.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На 450-ту добу повномасштабної війни на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось 29 бойових зіткнень.

Найбільш запеклі бої точаться за Бахмут та Мар’їнку Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 19.05.2023

Карта бойових дій 18 травня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 450-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ уразили сім ворожих станцій РЕБ та одну РЛС – Генштаб
Бої на фронті
Усі виявлені повітряні цілі в напрямку Києва знищено силами ППО – КМВА
Карта бойових дій на 19.05.2023 – ситуація на фронті
Потужні вибухи у Львові: триває повітряна тривога
Вибух - дим після вибуху
На Волині лунають вибухи: у Луцьку працює ППО
Карта бойових дій на 19.05.2023 – ситуація на фронті
У Рівному пролунали повторні вибухи під час тривоги
Вибух
Відео
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
Жахи полону: історія бійця ЗСУ, який побував у російських застінках
Карта бойових дій на 19.05.2023 – ситуація на фронті
Геть серп і молот: у Києві декомунізують щит Батьківщини-матері
Батьківщина мати
З тризубом і байрактарами! Які вишиванки популярні серед українців
вишиванки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.05.2023)
Карта бойових дій на 19.05.2023 – ситуація на фронті
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь