Карта бойових дій на 19.05.2023 – ситуація на фронті

На 450-ту добу повномасштабної війни на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось 29 бойових зіткнень.

Найбільш запеклі бої точаться за Бахмут та Мар’їнку Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 19.05.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 450-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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