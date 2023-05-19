Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 19.05.2023 – ситуація на фронті
На 450-ту добу повномасштабної війни на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось 29 бойових зіткнень.
Найбільш запеклі бої точаться за Бахмут та Мар’їнку Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 19.05.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 450-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.