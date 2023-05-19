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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрывы на железной дороге в Крыму отразятся на поставках Калибров – разведка Британии

вагон
Фото: Pixabay

Новые взрывы на объектах инфраструктуры в пока оккупированном Крыму будут еще больше усиливать обеспокоенность Кремля из-за неспособности их защитить.

Такое заявление сделали в разведке Минобороны Великобритании 19 мая после вчерашних взрывов вблизи Бахчисарая, когда восемь вагонов, сойдя с рельсов, заблокировали единственный железнодорожный путь в порт Севастополя, где базируется Черноморский флот России.

– Полуостров имеет жизненно важное психологическое и материально-техническое значение для содействия войны России против Украины, – отмечают британские разведчики.

В британском оборонном ведомстве уверенны: хотя РФ и немедленно начала ремонтировать колею, такие инциденты могут, в частности, прервать поставки вооружения, например, крылатых ракет типа Калибр для Черноморского флота РФ.

Заметим, что утром 18 мая во временно оккупированном Крыму при взрыве на железной дороге с рельсов сошли восемь вагонов с зерном.

Пять из них перевернулись.

По этому пути захватчики перевозили не только зерно, но и оружие, боекомплект, бронетехнику и все другие средства, которые используются для войны против Украины.

По убеждению представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, “совершенно естественно, что пути не выдержали, устали и некоторое время не будут функционировать”.

Оккупационное руководство железной дороги заявило, что инцидент произошел из-за “вмешательства посторонних лиц”.

Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов заверил, что уже к вечеру россиянам удалось восстановить техническое движение на поврежденном участке.

А уже 19 мая там якобы должны были начать курсировать грузовые и пассажирские поезда.

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Напомним, что вечером 20 марта в Джанкое прогремели мощные взрывы.

Затем в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что в это время на севере временно оккупированного Крыма во время транспортировки по железной дороге были уничтожены российские крылатые ракеты Калибр НК.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 450-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Радио Свобода

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