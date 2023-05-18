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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Цілком природно, що колії не витримали. Юсов про вибух на залізниці у Криму

Цілком природно, що колії не витримали. Юсов про вибух на залізниці у Криму
Фото: УНІАН

Окупанти використовували залізницю у Криму, де сьогодні зранку пролунав вибух, для перевезення зброї для війни проти України. 

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. 

– По тих самих коліях перевозять, напевно, і інші речі (не тільки зерно, – Ред.), але зокрема зброю, БК, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, щоб вбивати цивільних мирних українців і українських захисників. Тому цілком природно, що ці колії не витримали, стомились і тепер на деякий час не функціонують, – сказав він.

Юсов не виключив, що подібні інциденти можуть повторюватися у Криму, поки півострів не буде звільнений.

– Можемо констатувати, що нормальна інфраструктура запрацює тоді, коли Крим повернеться до України, поки там російські терористи спокою там не буде, – сказав представник ГУР.

Нагадаємо, вранці, 18 травня у тимчасово окупованому Криму стався вибух на залізничній колії поблизу Бахчисарая, внаслідок чого зійшли з рейок вісім вагонів із зерном, п’ять із яких перекинулися.

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Андрій Юсов, Вибух, Залізниця, Крим
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