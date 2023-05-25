Армія РФ за добу скоротилася на 500 окупантів, 36 дронів та 20 артсистем

Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 205 260 своїх військових, з них 500 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати російських військ з 24.02.22 до 25.05.23:

танків ‒ 3795 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8) од,

артилерійських систем – 3359 (+20) од,

РСЗВ – 570 (+0) од,

засобів ППО ‒ 327 (+0) од,

літаків – 309 (+0) од,

гелікоптерів – 296 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),

крилатих ракет ‒ 1015 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од,

спеціальної техніки ‒ 444 (+4).

У ніч проти 25 травня російські війська випустили по Україні з північного та південного напрямків 36 ударних дронів іранського виробництва Shahed-136/131. Усі БПЛА були збиті силами ППО.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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