Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Армія РФ за добу скоротилася на 500 окупантів, 36 дронів та 20 артсистем
Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 205 260 своїх військових, з них 500 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати російських військ з 24.02.22 до 25.05.23:
- танків ‒ 3795 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8) од,
- артилерійських систем – 3359 (+20) од,
- РСЗВ – 570 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 296 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),
- крилатих ракет ‒ 1015 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од,
- спеціальної техніки ‒ 444 (+4).
У ніч проти 25 травня російські війська випустили по Україні з північного та південного напрямків 36 ударних дронів іранського виробництва Shahed-136/131. Усі БПЛА були збиті силами ППО.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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