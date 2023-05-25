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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Армія РФ за добу скоротилася на 500 окупантів, 36 дронів та 20 артсистем

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 205 260 своїх військових, з них 500 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати російських військ з 24.02.22 до 25.05.23:

  • танків ‒ 3795 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8) од,
  • артилерійських систем – 3359 (+20) од,
  • РСЗВ – 570 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
  • літаків – 309 (+0) од,
  • гелікоптерів – 296 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),
  • крилатих ракет ‒ 1015 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од,
  • спеціальної техніки ‒ 444 (+4).

У ніч проти 25 травня російські війська випустили по Україні з північного та південного напрямків 36 ударних дронів іранського виробництва Shahed-136/131. Усі БПЛА були збиті силами ППО.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, ЗСУ
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