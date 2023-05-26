ЗСУ знищили всі 10 крилатих ракет та 25 дронів – Повітряні сили про нічну атаку РФ

Українські військові під час нічної атаки знищили 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/X-555, 23 ударних дрони Shahed-136/131 та два безпілотники оперативно-тактичного рівня Орлан-10 та Мерлін-ВР.

Загалом із 22:00 25 травня до 05:00 26 травня росіяни випустили 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон:

10 крилатих ракет Х-101/х-555 із літаків Ту-95мс із району Каспійського моря;

сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 із району тимчасово окупованого Токмака в Запорізькій області;

31 ударний БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131 із південного та північного напрямків.

Ударні БпЛА та кілька ЗКР С-300/С-400 влучили в Харківській та Дніпропетровській областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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