ЗСУ знищили всі 10 крилатих ракет та 25 дронів – Повітряні сили про нічну атаку РФ
Українські військові під час нічної атаки знищили 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/X-555, 23 ударних дрони Shahed-136/131 та два безпілотники оперативно-тактичного рівня Орлан-10 та Мерлін-ВР.
Загалом із 22:00 25 травня до 05:00 26 травня росіяни випустили 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон:
- 10 крилатих ракет Х-101/х-555 із літаків Ту-95мс із району Каспійського моря;
- сім зенітних керованих ракет С-300/С-400 із району тимчасово окупованого Токмака в Запорізькій області;
- 31 ударний БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131 із південного та північного напрямків.
Ударні БпЛА та кілька ЗКР С-300/С-400 влучили в Харківській та Дніпропетровській областях.
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко