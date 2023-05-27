У Сватовому в’язні-окупанти викрали КамАЗ і втекли з підрозділу – Генштаб

У Сватовому на окупованій Луганщині 25 травня близько 20 колишніх російських ув’язнених, яких привезли на фронт, вирішили втекти.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ці ув’язнені пройшли прискорену підготовку та мали посилити один із підрозділів окупантів. Проте вони викрали автомобіль КамАЗ і втекли у невідомому напрямку.

На цей час місце їхнього перебування не встановлено, пошуки втікачів тривають.

У Генштабі наголошують, що в окупаційних військах все частіше стаються випадки невиконання наказів командирів і дезертирства.

Раніше повідомлялося, що українських в’язнів, яких примусово вивезли до Росії, тепер активно вербують до ПВК Вагнера. Насамперед тих, хто відбуває покарання за тяжкі злочини.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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