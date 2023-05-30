НАБУ розслідує закупівлі в Укрзалізниці: в УЗ прокоментували обшуки

Національне антикорупційне бюро України 30 травня проводить обшуки в Укрзалізниці, які пов’язані із закупівлями для потреб галузі.

Правоохоронцям надано доступ до домашніх та робочих приміщень працівників товариства, які передбачені ухвалою суду в межах розслідування, пов’язаного з діяльністю філії Центр забезпечення виробництва АТ Укрзалізниця.

Голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко, коментуючи ситуацію з обшуками наголосив, що серед його першочергових завдань на позиції керівника УЗ – подолання корупційних схем.

– Сьогодні особисто надав усі роз’яснення НАБУ, щодо можливих зловживань у закупівлях. Хоча перевірки закупівель проводяться за той період, коли вони не входили до зони моєї відповідальності. Ми відкриті до будь-яких перевірок, готові сприяти слідчим діям і підтримувати прозоре й неупереджене розслідування всіх можливих зловживань у компанії, – зазначив Лященко.

В УЗ повідомили, що компанія нині тісно співпрацює з НАБУ, СБУ, Національною поліцією, прокуратурою та САП. Вже ухвалено низку кадрових і адміністративних рішень, про які буде повідомлено згодом.

Крім того, Укрзалізниця розпочала активно проводити низку власних службових розслідувань. У 2023 році до правоохоронних органів передано близько 20 справ.

Минулого тижня НАБУ й САП затримали одного з заступників керівника закупівельного підрозділу Укрзалізниці та провели обшуки в компанії. Він підозрюється в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в укладенні договорів з “потрібними постачальниками” для потреб залізниці.

За свої “послуги” чоловік отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн. Інформацію про можливі зловживання з боку нього УЗ передала до правоохоронців, зокрема й НАБУ, ще у квітні 2023 року.

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