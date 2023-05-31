Збільшення ліміту держборгу США не вплине на допомогу Україні – Bloomberg

Двопартійна угода щодо запобігання дефолту не обмежить можливості адміністрації президента США Джо Байдена надавати допомогу Україні.

Про це заявив офіційний представник Білого дому, повідомляє Bloomberg.

За словами чиновника, який попросив не називати його ім’я, будь-яка додаткова військова допомога проходитиме через Конгрес як додатковий захід, на який не поширюватимуться передбачені угодою обмеження на федеральні витрати.

Також директорка бюджетного департаменту Білого дому Шаланда Янг заявила, що навряд чи угода матиме якийсь вплив на здатність адміністрації отримати більше фінансування для України.

Наразі незрозуміло, чи звернеться Білий дім до Конгресу з проханням про збільшення підтримки України, і якщо так, то коли.

У грудні президент Джо Байден підписав закон про пакет допомоги Україні на суму 45 млрд доларів як частину законопроєкту про витрати на кінець року.

За даними Державного департаменту, від початку повномасштабного вторгнення РФ США надали Україні безпекову допомогу на суму 36,9 мільярда доларів.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон планує оголосити про нові санкції проти Російської Федерації у середу, 31 травня. Обмеження стосуватимуться технологій, які використовуються в дронах іранського виробництва, що РФ застосовує для атаки проти України.

Джерело : Bloomberg

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.