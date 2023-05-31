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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

ЗРК Avenger та снаряди для Patriot: США оголосили новий оборонний пакет для України

Patriot
Фото: Getty Images

Сполучені Штати оголосили постачання Україні нового пакета військової допомоги на суму до $300 млн.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

За його словами, пакет військової допомоги включатиме ППО Avenger, додаткові боєприпаси до зенітно-ракетних комплексів Patriot, переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger та інше обладнання.

Пізніше Пентагон опублікував повний список нового пакета допомоги для України на суму до $300 млн.

До нього увійдуть:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • ракети AIM-7 для ППО;
  • системи ППО Avenger;
  • ПЗРК Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • 105-мм танкові боєприпаси;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • авіаційні ракети Zuni;
  • боєприпаси для безпілотних авіаційних систем;
  • протитанкові системи AT-4;
  • понад 30 млн патронів для стрілецької зброї;
  • обладнання та системи для розмінування;
  • боєприпаси для руйнування перешкод;
  • прилади нічного бачення;
  • запасні частини, генератори та інше польове обладнання.

Джон Кірбі та Пентагон не надали деталей щодо термінів майбутніх поставок.

Американські відомства також не коментували кількість снарядів для Patriot і HIMARS.

Зазначається, що цей пакет допомоги є 39-м в рамках допомоги адміністрації президента США Джо Байдена Україні.

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Білий дім, Війна в Україні, Російська агресія, США
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