Європарламент підтримав збільшення виробництва снарядів для України

У четвер Європейський парламент підтримав законопроєкт Акт на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) про збільшення європейського виробництва боєприпасів та ракет, який має на меті прискорити їх постачання в Україну та допомогти країнам-членам ЄС поповнити свої арсенали.

Як йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту, законопроєкт був прийнятий 446 голосами за, коли проти проголосувало 67 європарламентарів. Ще 112 депутатів утрималися.

Впроваджуючи цільові заходи, включаючи фінансування у розмірі €500 млн, ASAP має на меті наростити виробничі потужності ЄС для подолання поточного дефіциту оборонної продукції, зокрема, наземних та артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів.

Керівник переговорної групи ЄП Крістіан Бушой (ЄНП, Румунія) назвав це рішення “значним кроком уперед”.

– Сьогоднішнє рішення знаменує собою значний крок вперед для безпеки і оборони нашого Союзу, і особливо в нашій непохитній підтримці України перед обличчям триваючої російської агресії. Воно посилить нашу здатність реагувати на виклики безпеці. Це перемога для Європи та нашої колективної безпеки. Парламент готовий до переговорів з Радою ЄС, і ми сподіваємося досягти угоди якнайшвидше, – сказав Крістіан Бушой.

Цей проєкт закону був представлений Європейською Комісією ще 3 травня 2023 року, і вже того ж місяця депутати Європарламенту погодилися запустити процедуру термінового розгляду в Парламенті для прискорення ухвалення законопроєкту.

Наступні кроки

Тепер депутати Європарламенту розпочнуть переговори з Радою ЄС з метою досягнення політичної угоди, за яку депутати Європарламенту проголосують на пленарному засіданні в липні.

Паралельно депутати Європарламенту працюють над Європейським оборонно-промисловим зміцненням через спільний закон про закупівлі (EDIRPA) для підтримки співпраці між державами-членами на етапі оборонних закупівель з метою заповнення найбільш нагальних і критичних прогалин.

Нагадаємо, 30 травня, після чергової масованої атаки Росії по містах України, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відповіддю на кожну російську атаку має бути збільшення виробництва і постачання систем ППО і боєприпасів для України.

У травні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз має прискорити постачання боєприпасів в Україну, зважаючи на кількість використаних снарядів для артилерії щодня.

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