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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ракетний удар РФ по Торецьку і вибухи в Мелітополі: 465-й день війни

Ракетний удар РФ по Торецьку і вибухи в Мелітополі: 465-й день війни
3 Червня, 1:22

Окупанти готують населення Маріуполя до евакуації перед контрнаступом ЗСУ

В окупованому Маріуполі планують евакуювати жителів.

У місцевих Telegram-каналах почали з’являтись фотографії оголошення в одному з житлових кооперативів Маріуполя, де складають списки на евакуацію.

Такі дії окупанти пов’язують із очікуванням активізації бойових дій наприкінці літа.

Крім того, у повідомленні сказано про необхідність жителям оплатити комунальні рахунки, а за несплату погрожують адміністративною відповідальністю.

3 Червня, 0:38

Данілов підтвердив, що в дронах Shahed було виявлено запчастини із західних країн

У безпілотних літальних апаратах Shahed було виявлено запчастини із країн, які є партнерами України.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи інформацію про те, що деякі країни допомагають РФ не лише обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів.

Він зазначив, що потрібно розібратися, як Росія, перебуваючи під обмеженнями, використовує запчастини країн, які є дуже дружніми до України, її партнерами.

– Це не перший такий випадок. Ми розуміємо, із чого складаються ті чи інші компоненти Shahed. Ми маємо майже цілий Shahed. Так сталося, що неодноразово приземлили наші військові цю мерзоту залізну, яка несе смерть нашим громадянам. Розібрали, і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ні в Ірані, ні в Росії, – каже Данілов.

Водночас, секретар РНБО зазначив, що запчастини виробництва 2019-2021 років могли закупити заздалегідь, ще під час підготовки до повномасштабної війни.

– Але це не знімає певних процесів, які перебувають на контролі та доповідалися на засіданні Ставки сьогодні, – наголосив він.

Війна в Україні
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