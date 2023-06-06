Гучно у всіх районах: у Маріуполі пролунав вибух

У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі пролунав вибух.

Про це у Telegram-каналі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

– Гучно у всіх районах міста. Деталі згодом, – написав він у соцмережі.

Де саме пролунав вибух, а також про його наслідки поки що нічого не відомо.

Нагадаємо, що 5 червня у Маріуполі в районі меткомбінату Азовсталь було чути сильний вибух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 468-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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