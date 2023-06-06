Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Гучно у всіх районах: у Маріуполі пролунав вибух
У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі пролунав вибух.
Про це у Telegram-каналі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
– Гучно у всіх районах міста. Деталі згодом, – написав він у соцмережі.
Де саме пролунав вибух, а також про його наслідки поки що нічого не відомо.
Нагадаємо, що 5 червня у Маріуполі в районі меткомбінату Азовсталь було чути сильний вибух.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 468-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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