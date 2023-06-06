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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Громко во всех районах: в Мариуполе раздался взрыв

Вибух

Во временно захваченном российскими военными Мариуполе раздался взрыв.

Об этом в Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.

– Громко во всех районах города. Детали впоследствии, – написал он в соцсети.

Где именно прозвучал взрыв, а также о последствиях пока ничего не известно.

Напомним, что в Мариуполе в районе меткомбината Азовсталь был слышен сильный взрыв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 468-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Мариуполь
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