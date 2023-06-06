Малиновская Ангелина, редактор ленты
Громко во всех районах: в Мариуполе раздался взрыв
Во временно захваченном российскими военными Мариуполе раздался взрыв.
Об этом в Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.
– Громко во всех районах города. Детали впоследствии, – написал он в соцсети.
Где именно прозвучал взрыв, а также о последствиях пока ничего не известно.
Напомним, что в Мариуполе в районе меткомбината Азовсталь был слышен сильный взрыв.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 468-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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