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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты
Ольга Читайло, Журналистка Факты ICTV

Удивительное спасение. Семья, которую ВСУ эвакуировали с крыши дома в оккупированных Алешках, рассказала, как это было

Удивительное спасение. Семья, которую ВСУ эвакуировали с крыши дома в оккупированных Алешках, рассказала, как это было
Фото: Факти ICTV

Накануне Украину облетели фото, где люди с оккупированной территории Херсонщины на крыше дома умоляют о помощи. Вечером появилась информация, что украинским военным удалось на лодке эвакуировать семью с оккупированной территории и вывезти в безопасное место. Журналистка Фактов ICTV Ольга Читайло нашла спасенную семью и пообщалась с ними, подробности спасения читайте в нашем материале.

Екатерина Крупич перед деоккупацией части Херсонской области поехала на дачу, что на левом берегу. И там застряла вместе с двумя детьми — сыном Максимом и дочерью Марией. Семь месяцев 13 семей жили на острове. Вырваться возможности не было.

– Перекрыли Днепр, и ни лодкой, ни ботом это нереально было сделать. Мы оказались один на один на острове. Под боком оккупанты, которые бьют по Херсону. Я со своей дачи видела наш город, это очень трудно с детьми в такой ситуации, – рассказывает женщина.

Когда дамбу взорвали, семья была в своем доме, потом пришлось перейти в дом соседей. Фото, которое разлетелось по соцсетям, сделали именно на этой крыше.

Когда Екатерина с сыном услышали звуки дрона, вылезли в окно крыши и начали махать и звать на помощь.

– Они нас случайно заметили, и Макс говорит — давай будем чем-то махать, полотенцем, чтобы они нас заметили. Ребята просто осматривали территорию затопления и увидели, что мы машем с крыши, – вспоминает Екатерина.

Как рассказал военный под псевдонимом Санта, после подрыва Каховской ГЭС с 5:00 утра украинские военные разведывали обстановку с помощью дронов. Выявляли позиции врага, как они отходят, для возможного их уничтожения. Когда поступила информация, что люди нуждаются в помощи, решили с помощью беспилотников передать им еду и воду.

Еду семье передавали несколько раз, разные группы военных. Бутылочку воды, которую передал Санта — не пьют. Будут хранить как память.

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