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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу знищили понад 1000 окупантів 76 одиниць важкої техніки

українські військові війна
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони України на різних ділянках фронту знищили щонайменше 1010 російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 09.06.2023:

  • особового складу ‒ близько 213 770 (+1010) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3901 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7600 (+24) од,
  • артилерійських систем – 3702 (+34) од,
  • РСЗВ – 599 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 359 (+4) од,
  • літаків – 314 од,
  • гелікоптерів – 299 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13) од,
  • крилатих ракет ‒ 1171 од,
  • кораблів / катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6410 (+26) од,
  • спеціальної техніки ‒ 502 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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