ЗСУ за добу знищили понад 1000 окупантів 76 одиниць важкої техніки

За минулу добу Сили оборони України на різних ділянках фронту знищили щонайменше 1010 російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 09.06.2023:

особового складу ‒ близько 213 770 (+1010) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3901 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 7600 (+24) од,

артилерійських систем – 3702 (+34) од,

РСЗВ – 599 (+4) од,

засобів ППО ‒ 359 (+4) од,

літаків – 314 од,

гелікоптерів – 299 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13) од,

крилатих ракет ‒ 1171 од,

кораблів / катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6410 (+26) од,

спеціальної техніки ‒ 502 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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