Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу знищили понад 1000 окупантів 76 одиниць важкої техніки
За минулу добу Сили оборони України на різних ділянках фронту знищили щонайменше 1010 російських загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати РФ у війні на 09.06.2023:
- особового складу ‒ близько 213 770 (+1010) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3901 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7600 (+24) од,
- артилерійських систем – 3702 (+34) од,
- РСЗВ – 599 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 359 (+4) од,
- літаків – 314 од,
- гелікоптерів – 299 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13) од,
- крилатих ракет ‒ 1171 од,
- кораблів / катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6410 (+26) од,
- спеціальної техніки ‒ 502 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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