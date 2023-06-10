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Юлия Соколова, редактор ленты

Вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 стран-членов – ОПУ

Зеленський і Трюдо
Фото: Офис президента

Вступление Украины в НАТО официально поддержали уже 20 стран-членов этого военного блока. Двадцатым государством стала Канада.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква по итогам визита в Киев главы канадского правительства.

По результатам переговоров Владимир Зеленский и Джастин Трюдо подписали общую декларацию. Этот документ определил ключевые направления сотрудничества между странами и зафиксировал поддержку Канадой вступления Украины в НАТО.

– Прошло всего 10 дней после саммита Европейского политического сообщества в Молдове, где мы подписали совместную декларацию с Румынией, и по состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в НАТО с 20-ю государствами-членами, — подчеркнул Жовква.

Он назвал декларацию с Канадой “очередным мощным голосом в поддержку Украины” и важным этапом подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО, который пройдет в июле.

В декларации отмечается, что Канада поддерживает “приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия”. По словам Жовквы, это самая мощная формулировка евроатлантических перспектив Украины среди всех стран Большой семерки (G7), которые являются членами НАТО.

Канада также поддержала создание Совета Украина-НАТО вместо Комиссии Украина-НАТО. Это первая публичная поддержка нового механизма сотрудничества нашей страны с Организацией Североатлантического договора.

Как известно, саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва). Украина рассчитывает получить на нем четкий алгоритм для вступления.

Киев готовит к саммиту два новых пакета сотрудничества с военным блоком – политический и практический.

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Источник: Facebook Игоря Жовквы

Источник: Офис президента
Джастин Трюдо, Канада, Офис президента, Саміт НАТО, Украина-НАТО
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