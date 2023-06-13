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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На Бахмутському напрямку активність ворога зменшилась – Череватий

На Бахмутському напрямку активність ворога зменшилась – Череватий
Фото: Генштаб ЗСУ

За цю добу на Бахмутському напрямку інтенсивність боїв була менша, ніж напередодні. Зокрема, відбулось одне боєзіткнення.

Про це  в етері телемарафону Єдині новини повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, на даному напрямку росіяни намагались активно вражати Сили оборони ствольною артилерією і реактивними системами залпового вогню. Так, ворог 418 разів наніс удари та здійснив один авіаналіт.

У свою чергу українські захисники в ході нанесення ударів знищили 53 окупанта, ще 118 зазнали поранень, двох взято у полон.

Череватий зазначив, що на Бахмутському напрямку активність ворога зменшилась. Раніше відбувалось щонайменше 15 боєзіткнень, зараз їх менше через ротацію військ РФ. Українські захисники цим скористались і почали наносити активні удари й штурмуючі дії. В результаті було звільнено певну частину територій.

Водночас РФ розуміє значення міста і надсилає на Бахмутський напрямок десантні підрозділи.

Окрім того, на Куп’янсько-Лиманському напрямку росіяни намагались атакувати сім разів наші позиції.

– Ворог 505 разів наносив артилерійські удари, здійснив сім авіанальотів. Всі ворожі атаки були нерезультативними, в ході їх відбиття 27 окупантів знищено, 75 поранено. Знищено бронетехніку ворога, зокрема, БТР-80, БМП, міномет, одну протитанкову гармату Рапіра і два безпілотники, – додав речник Східного угруповання ЗСУ.

Раніше речник Генштабу Збройних сил Андрій Ковальов повідомив, що протягом минулої доби Сили оборони України просунулися на Бердянському напрямку від 500 м до 1 км.

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Джерело: телемарафон

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область
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Оксана Михайлова
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