ЗСУ мають успіхи на Бердянському напрямку – Генштаб
Протягом минулої доби Сили оборони України просунулися на Бердянському напрямку від 500 м до 1 км.
Про це на брифінгу повідомив речник Генштабу Збройних сил Андрій Ковальов.
– У ході ведення наступальної операції у Таврійському та Донецькому операційних районах Сили оборони протягом минулої доби на Бердянському напрямку просунулися від 500 м до 1 км, площа території, взятої під контроль, становить до трьох квадратних кілометрів, – йдеться у повідомленні.
Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські військові звільнили село Макарівка Донецької області від російських окупантів.
Також повідомлялось про звільнення ще двох населених пунктів у Донецькій області – Благодатного та Нескучного.
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова