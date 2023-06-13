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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЗСУ мають успіхи на Бердянському напрямку – Генштаб

танк Т-72
Фото: Getty Images

Протягом минулої доби Сили оборони України просунулися на Бердянському напрямку від 500 м до 1 км.

Про це на брифінгу повідомив речник Генштабу Збройних сил Андрій Ковальов.

– У ході ведення наступальної операції у Таврійському та Донецькому операційних районах Сили оборони протягом минулої доби на Бердянському напрямку просунулися від 500 м до 1 км, площа території, взятої під контроль, становить до трьох квадратних кілометрів, – йдеться у повідомленні.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські військові звільнили село Макарівка Донецької області від російських окупантів.

Також повідомлялось про звільнення ще двох населених пунктів у Донецькій області – Благодатного та Нескучного.

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Джерело: Military Media Center

Бердянськ, Війна в Україні, ЗСУ
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