У Криму компанія Чорноморнафтогаз розробляє плани евакуації співробітників – ГУР

Російська компанія Чорноморнафтогаз, що базується в Криму, активно розробляє плани щодо евакуації своїх співробітників та їхніх родичів з півострова Крим.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

У розвідці зазначили, що таку інформацію щодня отримують від небайдужих жителів тимчасово окупованих територій. У ГУР наголосили, що саме їхній вклад може стати вирішальним у поверненні Україні кордонів 1991 року.

У розвідці попросили й надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил і засобів:

пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;

складів зберігання снарядів і паливно-мастильних матеріалів;

точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;

місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);

штабів та пунктів управління окупаційними військами;

місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

Інформацію можна повідомляти в офіційному боті @povertaemosvoe_bot.

Раніше в українській розвідці підтвердили мінування окупантами хімічного заводу Кримський титан, що розташований поблизу Армянська на півночі тимчасово окупованого півострова.

Речник ГУР Андрій Юсов повідомив, що влада розглядає всі можливі сценарії, до яких може вдатися держава-терорист.

Джерело : ГУР

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