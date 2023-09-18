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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Оснащений дозвуковою ракетою X-35У: що відомо про російський комплекс Бал

БРК Бал

Нещодавно Росія перекинула у Брянську область дивізіон берегового ракетного комплексу Бал, який, схоже, має намір використовувати для обстрілу українських міст.

БРК оснащено дозвуковими крилатими ракетами Х-35/X-35У і призначений для ураження кораблів.

Однак через брак відповідних ракет Бал зрівняли за дальністю та можливістю стрільби по сухопутних цілях із БРК Бастіон, що використовує надзвукову ракету Онікс.

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Випробування комплексу Бал були завершені у 2004 році, а на озброєння ЗС РФ його прийняли у 2008-му.

До складу дивізіону комплексу Бал входять:

  • самохідні командні пункти управління і зв’язку – до 2 одиниць;
  • самохідні пускові установки – до 4 одиниць, що несуть протикорабельні ракети типу Х-35/Х-35У в транспортно-пускових контейнерах;
  • транспортно-перевантажувальні машини, призначені для формування повторного залпу – до 4 одиниць.

Тактико-технічні характеристики БРК Бал:

  • Дальність ураження: 120 км із ракетою Х-35, 260 км з ракетою Х-35У
  • Віддаленість стартової позиції від берегової смуги: до 10 км
  • Кількість ракет на кожній СПУ і ТПМ: до 8
  • Інтервал пуску ракет у залпі: не більше від 3 c
  • Максимальна швидкість руху: по шосе – 60 км/год, по бездоріжжю – 20 км/год
  • Стартова маса ракети: 620 кг
  • Сумарний боєкомплект комплексу: до 64
  • Запас ходу (без дозаправки): не менше ніж 850 км

Раніше у Генштабі попередили, що для семи областей України є загроза ракетних ударів із комплексів Бал.

Зокрема, дальність стрільби БРК дає змогу уражати об’єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

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Фото: Defense Express

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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