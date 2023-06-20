Наступні три місяці стануть вирішальними на полі бою – Данілов

Наступні декілька місяців будуть вирішальними та поставлять крапку у закінченні тих чи інших процесів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

– Ці два об’єкти (Кримський титан, Запорізька АЕС, – Ред.) є ключовими, там, де вони (РФ, – Ред.) можуть завдати нам шкоди. Але майте на увазі, що нас це не може зупинити у питанні звільнення нашої країни від цих терористів. Ми обов’язково звільнимо нашу країну, включно з Кримом, як би вони цього не хотіли. Зараз будуть, я б сказав, вирішальні місяць-два-три, які будуть ставити багато крапок у закінченні тих чи інших процесів, – говорить він.

Крім того, Данілов зауважив, що процес фрагментацій Росії, який почався 24 лютого 2022 року, зараз буде переходити у практичну площину, а українці стануть свідками цього.

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