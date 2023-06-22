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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Міністр оборони Британії Воллес більше не претендує на посаду генсека НАТО – ЗМІ

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вийшов з боротьби за посаду наступного генерального секретаря НАТО.

Про це він розповів в інтерв’ю журналу The Economist.

– Цього не станеться. Можливо, вони хочуть прем’єр-міністра, – сказав Воллес.

Як пише видання, британський міністр оборони зрозумів, що його надії очолити НАТО були розбиті минулого тижня, коли його кандидатуру не підтримав президент США Джо Байден.

– Байден просто не захотів підтримати Велику Британію, – розповіло джерело в оборонному відомстві.

Зазначається, що в НАТО сподівалися знайти кандидата, який був главою держави або уряду. Також бажано, щоб це була жінка, оскільки жодного разу жінка не очолювала Організацію Північноатлантичного договору.

Деякі джерела стверджували, що через Brexit частина європейських країн віддадуть перевагу кандидату з ЄС, а не з Великої Британії.

Нагадаємо, повноваження генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга добігають кінця. Він перебуває на цій посаді останні дев’ять років. Наразі постає питання щодо нового кандидата, на якого покладуть обов’язки генсека Північноатлантичного союзу.

У США заявили, що поки не просувають конкретного кандидата на посаду генерального секретаря НАТО.

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Джерело: The Economist
Бен Воллес, НАТО, США
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