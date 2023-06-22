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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Україна отримала від ЄС ще €1,5 млрд макрофінансової допомоги

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

У четвер, 22 червня, Європейський Союз виділив для України черговий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Сьогодні ми виплачуємо Україні ще €1,5 млрд макрофіну. Ми підтримуємо держпослуги та інфраструктуру України в її відважній боротьбі за свободу, – зазначила вона.

Очільниця Єврокомісії наголосила, що допомоги для України буде більше. Вона нагадала, що Євросоюз готує новий чотирирічний пакет – до 2027 року.

– Буде більше – ми запропонували стабільну фінансову підтримку України до 2027 року. Ми працюємо на довгострокову перспективу, – запевнила фон дер Ляєн.

Як відомо, наприкінці минулого року Євросоюз схвалив виділення для України пакету макрофінансової допомоги на €18 млрд. Щокварталу Брюссель виділятиме нашій державі близько €4,5 млрд упродовж 2023 року.

20 червня Єврокомісія запропонувала зарезервувати для України у бюджеті ЄС на наступні чотири роки €50 млрд.

Новий пакет допомоги охоплюватиме період із 2024 до 2027 рік. Щороку Євросоюз надаватиме близько €18 млрд у вигляді грантів, пільгових кредитів і гарантій.

Єврокомісія, Україна-ЄС, Урсула фон дер Ляєн, Фінансування
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