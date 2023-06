Україна отримала від ЄС ще €1,5 млрд макрофінансової допомоги

У четвер, 22 червня, Європейський Союз виділив для України черговий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії наголосила, що допомоги для України буде більше. Вона нагадала, що Євросоюз готує новий чотирирічний пакет – до 2027 року.

– Буде більше – ми запропонували стабільну фінансову підтримку України до 2027 року. Ми працюємо на довгострокову перспективу, – запевнила фон дер Ляєн.

Today we disburse another €1.5 bn for Ukraine in macro-financial assistance.

We help keep Ukraine’s services and infrastructure afloat in its brave fight for freedom.

More will come. We just proposed steady financial support until 2027.

