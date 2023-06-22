Україна отримала від ЄС ще €1,5 млрд макрофінансової допомоги

У четвер, 22 червня, Європейський Союз виділив для України черговий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Сьогодні ми виплачуємо Україні ще €1,5 млрд макрофіну. Ми підтримуємо держпослуги та інфраструктуру України в її відважній боротьбі за свободу, – зазначила вона.

Очільниця Єврокомісії наголосила, що допомоги для України буде більше. Вона нагадала, що Євросоюз готує новий чотирирічний пакет – до 2027 року.

– Буде більше – ми запропонували стабільну фінансову підтримку України до 2027 року. Ми працюємо на довгострокову перспективу, – запевнила фон дер Ляєн.

Today we disburse another €1.5 bn for Ukraine in macro-financial assistance. We help keep Ukraine’s services and infrastructure afloat in its brave fight for freedom. More will come. We just proposed steady financial support until 2027. We are in it for the long haul. pic.twitter.com/FR8r1zYoAb — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2023

Як відомо, наприкінці минулого року Євросоюз схвалив виділення для України пакету макрофінансової допомоги на €18 млрд. Щокварталу Брюссель виділятиме нашій державі близько €4,5 млрд упродовж 2023 року.

20 червня Єврокомісія запропонувала зарезервувати для України у бюджеті ЄС на наступні чотири роки €50 млрд.

Новий пакет допомоги охоплюватиме період із 2024 до 2027 рік. Щороку Євросоюз надаватиме близько €18 млрд у вигляді грантів, пільгових кредитів і гарантій.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.