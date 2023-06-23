Шпигував за літаками та намагався виявити переміщення MaxxPro: СБУ затримала “крота” в ЗСУ

У результаті багатоетапної спецоперації у Житомирській області військовою контррозвідкою СБУ було викрито ще одного “крота” у лавах Збройних сил України.

– Зловмисник збирав для ФСБ розвіддані про технічний стан українських аеродромів та можливе їхнє використання бойовою авіацією ЗСУ. Також він передавав агресору локації складів із боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами Сил оборони, – повідомила пресслужба СБУ.

Крім того, за вказівкою російської спецслужби їхній агент намагався виявити місця базування і переміщення іноземних бронетранспортерів MaxxPro.

Зловмисника було затримано співробітниками СБУ під час збору розвідінформації про українські військові об’єкти.

За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який мобілізувався до лав ЗСУ і проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України.

Було встановлено, що чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ на початку травня 2023 року. Метою було проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Як зазначили в СБУ, для виконання завдань російської спецслужби їхній агент об’їжджав різні райони і приховано спостерігав за військовими об’єктами, а також намагався “в темну” використовувати своїх знайомих.

Для комунікації з ФСБ використовував месенджер Telegram. Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Джерело : СБУ

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