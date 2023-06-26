Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ ліквідували 950 окупантів та знищили майже 60 одиниць ворожої техніки
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 225 580 своїх військових, з них 950 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати РФ з 24.02.22 до 26.06.23:
- танків ‒ 4031 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,
- артилерійських систем – 4055 (+21) од,
- РСЗВ – 624 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 385 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),
- крилатих ракет ‒ 1259 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,
- спеціальної техніки ‒ 557 (+5).
Раніше у Інституті вивчення війни повідомили, що ЗСУ розгромили підрозділи 57 мотострілецької бригади РФ біля Бахмута.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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