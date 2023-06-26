ЗСУ ліквідували 950 окупантів та знищили майже 60 одиниць ворожої техніки

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 225 580 своїх військових, з них 950 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 до 26.06.23:

танків ‒ 4031 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7820 (+14) од,

артилерійських систем – 4055 (+21) од,

РСЗВ – 624 (+0) од,

засобів ППО ‒ 385 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10),

крилатих ракет ‒ 1259 (+0),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6751(+16) од,

спеціальної техніки ‒ 557 (+5).

Раніше у Інституті вивчення війни повідомили, що ЗСУ розгромили підрозділи 57 мотострілецької бригади РФ біля Бахмута.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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