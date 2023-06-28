Дуда та Зеленський домовились пом’якшити агроблокаду України після 15 вересня

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україна та Європейський Союз можуть повернути регулярний товарообіг агропродукцією до стану, коли ще не були запроваджені обмеження.

Про це Дуда сказав під час спільної пресконференції у Києві з президентами України Володимиром Зеленським та Литви Гітанасом Науседою.

За його словами, обмеження на імпорт Польщею сільгосппродукції з України можуть бути пом’якшені.

– Я сподіваюся, що ці рішення будуть якнайшвидше зменшені, щоб дозволити максимально вільну торгівлю. Але, перш за все, є питання, які мають бути впорядковані. Це потребує часу, цей час необхідний для того, щоб уникнути певних явищ, які чинять дуже негативний економічний і суспільний вплив, – пояснив він.

Анджей Дуда назвав ці питання “дуже важливими”, тим самим виправдовуючи необхідність їх запровадження.

– Але, як я вже сказав, я розраховую на те, що вони якнайшвидше будуть скасовані. Саме тому, що механізми будуть добре опрацьовані, і вони дозволять ефективно вести цей товарообмін і транзит, – сказав він.

Президент Зеленський повідомив, що ймовірне скасування імпорту з боку Польщі є важливим тоді, коли РФ блокує Чорноморську зернову ініціативу.

– Ми повинні мати можливість щонайменше транзиту, але це питання виходить за рамки двосторонніх відносин, уже винесено питання на рівень Європейського Союзу. Ми подивимося, як буде все розблоковано, але шановна Урсула фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії, – Ред.) обіцяла мені особисто, що після 15-го не може бути продовження блокування. Будемо вірити в це, – сказав він.

Йдеться про 15 вересня, коли має завершитись термін дії чинних обмежень на українську агропродукцію. Наразі не було обговорень щодо продовження цих обмежень, водночас і нема обговорень щодо дострокового їх скасування.

Нагадаємо, низка країн Євросоюзу, зокрема, Румунія, все ще наголошують на необхідності таких обмежень. Відомо, що Бухарест має на меті обговорювати продовження обмежень на агроімпорт з України до кінця року.

Джерело : Офіс президента

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