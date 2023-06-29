Зеленський обговорив наслідки підриву Каховської ГЕС з Гретою Тунберг та іншими екоактивістами

У четвер, 29 червня, президент Володимир Зеленський зустрівся з учасниками Міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії.

Глава держави наголосив, що протидія екоциду та всім іншим руйнівним наслідкам агресії РФ є одним із пунктів української формули миру.

Учасники зустрічі обговорили катастрофічні наслідки підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Цей теракт призвів до найбільшого за десятки років екоциду в Європі.

– Вдячний за підтримку наших зусиль і за чітку позицію: агресор повинен відповідати за все скоєне проти людей і проти природи, проти життя загалом. Усі знищені життя та зламані долі, уся шкода природі, містам і селам, кожна втрата через цей екоцид – це пряма відповідальність російської держави, – наголосив Зеленський.

У зустрічі взяли участь екоактивістка Грета Тунберг, екс-віце-прем’єр-міністр і екс-міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, віце-президент Європейського парламенту Гайді Гаутала, президент Ірландії в 1990–1997 роках Мері Робінсон.

Джерело : Офіс президента

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