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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Реакція світу на підрив Каховської ГЕС була недостатньою – Грета Тунберг

Грета Тунберг
Фото: Офіс президента

Реакція світової спільноти на підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС не була достатньою.

Про це заявила шведська екоактивістка Грета Тунберг, яка перебуває сьогодні з візитом у Києві. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у складі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

– Я не думаю, що реакція світу на цей екоцид була достатньою. Я взагалі не думаю, що будь-яка реакція достатня. Бо просто не вистачає слів, щоб описати ці жорстокості, – наголосила Тунберг.

Вона додала, що в цій ситуації потрібно більше дослухатися до тих, хто постраждав внаслідок екоциду. Саме вони мають бути “першими, хто доносить інформацію про те, що відбувається на місці”.

– Тож коротко – я не думаю, що реакція достатня. Ми повинні голосніше говорити про це, повинні розширювати обізнаність про те, що відбувається, – заявила екоактивістка.

Грета Тунберг також нагадала, що теракт на ГЕС є лише одним із воєнних злочинів РФ проти України. Тому світ має розуміти, що цей випадок “не унікальний”.

– Це лише одна частина війни, військових дій, що тривають. Це лише один приклад повномасштабної агресії, яка відбувається в Україні, і тих злочинів, які РФ здійснює в Україні, – додала вона.

Війська РФ підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня, після чого вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра.

Згідно з перехопленням Служби безпеки України, до підриву причетна диверсійна група РФ. Наразі ідентифіковано окупантів, які в той момент перебували на Каховській ГЕС.

На лівому березі окупанти не попередили людей про затоплення і не провели евакуацію. Більш того, вони вилучили у місцевих мешканців всі плавзасоби.

Війська РФ відкривали вогонь по човнах із цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині, внаслідок чого загинули мирні люди.

А тепер окупанти сформували спеціальні групи, щоб сховати тіла загиблих внаслідок підриву ГЕС.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Війна в Україні, Каховська ГЕС, Російська агресія, Ґрета Тунберґ
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