Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 30.06.2023 – ситуація на фронті
На Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де російські війська й надалі зосереджують основні зусилля, тривають важкі бої.
Напередодні там відбулось 31 бойове зіткнення.
Карта бойових дій в Україні на 30.06.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 492-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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