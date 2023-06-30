Загрози наступу РФ на північному кордоні України зараз немає – Наєв
На північному кордоні України наразі немає безпосередньої загрози наступу з боку Білорусі та РФ. Водночас українські військові зміцнюють там оборону.
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
– Саме на цей час у смузі відповідальності Північного угруповання військ безпосередньої загрози наступальних дій наземних сил для України з боку Білорусі та РФ немає, – наголосив він.
Генерал уточнив, що у разі зростання загроз “передбачено нарощування сил та засобів”, а також інші заходи з посилення оборони.
Українська розвідка постійно спостерігає за ситуацією на північному кордоні. Крім того, Україна щодня перебуває в робочому контакті з іноземними партнерами щодо обміну інформацією.
– Ми свідомі тієї інформації, якою володіємо, але час не витрачаємо. Це означає, що всі без винятку військовослужбовці у Північній операційній зоні професійно виконують покладені на них завдання, – зазначив Наєв.
Українське військове командування поступово збільшує на Півночі оборонні спроможності. Проходять заходи з підвищення підготовки військових.
Генерал додав, що особовий склад ЗСУ злагоджений, а командири знають, “як правильно керувати підлеглими і як діяти у разі необхідного посилення”.
30 червня президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Однією з тем була ситуація в Білорусі на тлі повідомлень про переміщення туди найманців ПВК Вагнера.
За рішенням Ставки головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та Сергію Наєву доручено підсилити Північний напрямок.
Джерело: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ
Фото: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ