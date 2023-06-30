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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Загрози наступу РФ на північному кордоні України зараз немає – Наєв

Сергій Наєв

На північному кордоні України наразі немає безпосередньої загрози наступу з боку Білорусі та РФ. Водночас українські військові зміцнюють там оборону.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

– Саме на цей час у смузі відповідальності Північного угруповання військ безпосередньої загрози наступальних дій наземних сил для України з боку Білорусі та РФ немає, – наголосив він.

Генерал уточнив, що у разі зростання загроз “передбачено нарощування сил та засобів”, а також інші заходи з посилення оборони.

Українська розвідка постійно спостерігає за ситуацією на північному кордоні. Крім того, Україна щодня перебуває в робочому контакті з іноземними партнерами щодо обміну інформацією.

– Ми свідомі тієї інформації, якою володіємо, але час не витрачаємо. Це означає, що всі без винятку військовослужбовці у Північній операційній зоні професійно виконують покладені на них завдання, – зазначив Наєв.

Українське військове командування поступово збільшує на Півночі оборонні спроможності. Проходять заходи з підвищення підготовки військових.

Генерал додав, що особовий склад ЗСУ злагоджений, а командири знають, “як правильно керувати підлеглими і як діяти у разі необхідного посилення”.

30 червня президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Однією з тем була ситуація в Білорусі на тлі повідомлень про переміщення туди найманців ПВК Вагнера.

За рішенням Ставки головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та Сергію Наєву доручено підсилити Північний напрямок.

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Джерело: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ

Фото: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ

Білорусь, Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія, Сергій Наєв
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