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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Директор ЦРУ в червні таємно відвідав Україну, йому розкрили стратегію звільнення територій – WP

Вільям Бернс - директор ЦРУ
Фото: Getty Images

На початку червня директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс здійснив секретний візит до України, під час якого його поінформували про плани зі звільнення територій під час контрнаступу.

Про це повідомляє видання The Washington Post із посиланням на джерела, обізнані з деталями візиту.

Журналісти стверджують, що поїздка Бернса передбачала зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і керівництвом української розвідки.

Вона відбулася в момент, коли українські війська розпочали наступальні дії, проте ще не розгорнули більшість своїх штурмових бригад, навчених і озброєних Заходом.

– Під час таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса на початку цього місяця українські офіційні особи розкрили амбітну стратегію з повернення окупованої РФ території та відкриття переговорів про припинення вогню з Москвою до кінця року, – пише WP.

Як твердять джерела видання, у приватних розмовах українське військове керівництво висловило Бернсу тверду впевненість у тому, що їхня мета – звільнити значну частину територій до осені. Після цього – перемістити ракетні та артилерійські системи до адміністративного кордону з Кримом, просунутися на схід і вперше після тривалої паузи відкрити переговорний процес з РФ.

WP додає, що за “ідеального сценарію, якому віддає перевагу Київ”, українські військові отримають важелі впливу на Росію, висунувши війська та потужну зброю до адміністративного кордону з Кримом, де базується Чорноморський флот РФ.

– Росія піде на переговори лише тоді, коли відчує загрозу, – цитує WP неназваного високопоставленого українського чиновника.

Погоджуючись не звільняти Крим силою, Київ може вимагати від РФ прийняти будь-які гарантії безпеки, які Україна отримає від Заходу, стверджує видання з посиланням на українських посадовців.

Чи зможе Україна реалізувати ці плани в такі стислі терміни, поки невідомо, додає видання. В ЦРУ відмовилися від коментарів, коли відомство запитали про оцінку Бернсом перспектив наступу Збройних сил України.

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Військові аналітики в спілкування з журналістами зазначили, що мета України є амбітною, проте можливою.

– Цілком можливо, що вони (ЗСУ, – Ред.) зможуть перерізати сухопутний “міст” до Криму, або захопивши місцевість, або поставивши її в радіус дії HIMARS та іншої артилерії, але багато що залежить від рівня виснаження… Якщо Україна зможе завдати достатніх втрат російським силам і техніці та перешкодити переміщенню підкріплень, це послабить оборону Москви настільки, щоб досягти прориву, – пояснив військовий аналітик Foreign Policy Роб Лі.

Він додав, що ведення війни для РФ ускладнять удари по важливих для агресора аеродромах, мостах, залізничних лініях та логістичних вузлах.

Офіційні представники США підтвердили виданню факт візиту Бернса до України.

– Директор Бернс нещодавно їздив до України, як він робив це регулярно з початку російської агресії понад рік тому, – повідомив у коментарі WP на умовах анонімності один із чиновників.

Він додав, що метою візиту було підтвердити підтримку Сполученими Штатами обміну розвідданими, які допоможуть Україні в боротьбі з агресією РФ.

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Джерело: The Washington Post
Війна в Україні, Вільям Бернс, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія, США, ЦРУ
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