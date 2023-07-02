Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ знищили ще 790 окупантів та спалили 26 артсистем РФ – Генштаб
Упродовж доби українські захисники ліквідували 790 російських окупантів.
Втрати РФ на 2 липня 2023
- особового складу ‒ близько 229 660 (+790),
- танків ‒ 4 052 (+10),
- бойових броньованих машин ‒ 7 888 (+20),
- артилерійських систем – 4 188 (+26),
- реактивних систем залпового вогню – 637 (+5),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 390 (+1),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 308,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 557 (+12),
- крилатих ракет ‒ 1 261,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 816 (+22),
- спеціальної техніки ‒ 583 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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