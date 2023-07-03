Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
У Броварах чоловік під час масажу зґвалтував 15-річного підлітка – йому повідомили про підозру
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
У Києві прогримів потужний вибух, повітряна тривога не оголошена
На Хортиці виявили унікальний човен, якому може бути до 500 років
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Борти перевезення з Ірану в РФ стали регулярними – Ігнат

Юрій Ігнат

Іран продовжує надавати Росії озброєння для війни проти України.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Борти перевезення з Ірану в РФ стали регулярними. Пов’язувати (атаки, – Ред.) з бортом немає необхідності. У них спільне море. Вони можуть доставити значно більші обсяги вантажів Каспійським морем, – сказав Ігнат.

За його словами, говорити про шляхи доставки дронів Shahed немає сенсу. Водночас важливо те, яке ще озброєння може отримати РФ від Ірану.

– Питання в тому – скільки і чого може доставити Іран. Який тип озброєння. Бо питання з ракетами також не можна виключати. РФ має потребу у цьому озброєнні, – наголосив речник Повітряних сил.

Ігнат висловив сподівання, що світ тиснутиме на Іран, щоб цього не сталось.

Раніше The Guardian повідомило, що Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни мають наміри порушити умови ядерної угоди з Іраном через те, що Тегеран постачає ударні дрони-камікадзе Росії.

Читайте також
РФ кинула під Бахмут “елітні” підрозділи та ПВК від Газпрому – ЗСУ
армія РФ російські військові

Фото: Юрій Ігнат

Джерело: Медіацентр Україна

Іран, Війна в Україні, Дрони, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку, РФ втратила майже три роти – Тарнавський
Військовий ЗСУ керує дроном
РФ поспіхом набирає поліцейських для проведення псевдовиборів на ТОТ – Маляр
Ганна Маляр
Путін не контролює ситуацію: Зеленський назвав слабкою реакцію диктатора на заколот ПВК
Володимир Зеленський
РФ кинула під Бахмут “елітні” підрозділи та ПВК від Газпрому – ЗСУ
армія РФ російські військові
Війна не закінчиться, поки Крим перебуває під окупацією РФ – Зеленський
Володимир Зеленський
Відео
Швидка артилерійська допомога: українські IT-шники розробили пересувні СТО та штаб

Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.

Василь Саф’янюк
З-під носа у ворога: ТРО Дніпра забирає та ремонтує ворожу техніку для потреб ЗСУ
Борти перевезення з Ірану в РФ стали регулярними – Ігнат
Ігнорування не допоможе: Нафтогаз знає, як змусити РФ відплатити за збитки в Криму
Борти перевезення з Ірану в РФ стали регулярними – Ігнат
Мистецтво, яке не просто надихає: PinchukArtCentre презентував одразу три виставки
PinchukArtCentre
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (30.06.2023)
Борти перевезення з Ірану в РФ стали регулярними – Ігнат
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь