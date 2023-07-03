Борти перевезення з Ірану в РФ стали регулярними – Ігнат

Іран продовжує надавати Росії озброєння для війни проти України.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Борти перевезення з Ірану в РФ стали регулярними. Пов’язувати (атаки, – Ред.) з бортом немає необхідності. У них спільне море. Вони можуть доставити значно більші обсяги вантажів Каспійським морем, – сказав Ігнат.

За його словами, говорити про шляхи доставки дронів Shahed немає сенсу. Водночас важливо те, яке ще озброєння може отримати РФ від Ірану.

– Питання в тому – скільки і чого може доставити Іран. Який тип озброєння. Бо питання з ракетами також не можна виключати. РФ має потребу у цьому озброєнні, – наголосив речник Повітряних сил.

Ігнат висловив сподівання, що світ тиснутиме на Іран, щоб цього не сталось.

Раніше The Guardian повідомило, що Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни мають наміри порушити умови ядерної угоди з Іраном через те, що Тегеран постачає ударні дрони-камікадзе Росії.

Фото: Юрій Ігнат

Джерело: Медіацентр Україна

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