Окупанти поповнюють запаси техніки на Бердянському напрямку – радник мера Маріуполя

Війська РФ 2 липня цілий день перевозили на Бердянський напрямок стару техніку.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідне відео.

– Нове поповнення техніки на Бердянський напрямок. Вчора цілий день тягачі перевозили гусеничну та колісну техніку в бік Бердянська. Назад – пусті в Новоазовськ. З огляду на якість та кількість “нової” техніки, оборона окупантів не дуже справляється, – написав він.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Півдні України українські захисники за минулий тиждень звільнили близько 28 кв. км території.

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