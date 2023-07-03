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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Залужний знову приїхав на Рівненську АЕС, вже без Зеленського – причина

Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала 3 липня відвідали Рівненську АЕС – це вже вдруге за останні два дні.

Спільно з президентом Енергоатома Петром Котіним та директором Рівненської атомної електростанції Павлом Ковтонюком вони опрацювали координацію між військовими та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на захопленій Запорізькій АЕС.

Зокрема домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного реагування на ті чи інші ситуації, повідомляє Генштаб ЗСУ.

1 липня президент Володимир Зеленський провів Ставку на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити можливі загрози станції.

Тоді глава держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника ГУР Кирила Буданова щодо оперативної обстановки на білоруському кордоні та можливих дій російських окупантів.

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Фото: ЗСУ

АЕС, Війна в Україні, Валерій Залужний, Генеральний штаб України, ЗАЕС, ЗСУ, Рівненська область, Російська агресія
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