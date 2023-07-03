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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Залужный снова приехал на Ровенскую АЭС, уже без Зеленского — причина

Валерій Залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала 3 июля посетили Ровенскую АЭС — это уже второй раз за последние два дня.

Совместно с президентом Энергоатома Петром Котиным и директором Ровенской атомной электростанции Павлом Ковтонюком они проработали координацию между военными и энергетиками с целью анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на захваченной Запорожской АЭС.

В частности, договорились о тесном взаимодействии для своевременного реагирования на те или иные ситуации, сообщает Генштаб ВСУ.

1 июля президент Владимир Зеленский провел Ставку на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить возможные угрозы станции.

Тогда глава государства заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника ГУР Кирилла Буданова по оперативной обстановке на белорусской границе и возможным действиям российских оккупантов.

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Фото: ВСУ

АЕС, Война в Украине, Валерий Залужный, Генеральный штаб Украины, ЗАЕС, ВСУ, Ровенская область, Російська агресія
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