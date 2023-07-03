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Валентина Чорна, редакторка стрічки

ЗСУ зберігають ініціативу на Бахмутському напрямку, за добу знищено 102 окупантів – Череватий

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку ініціатива залишається за Силами оборони України. Наші захисники тиснуть на ворога на південному та північному флангах.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– Ворог відчайдушно чинить опір, 486 разів за цю добу він завдавав артилерійських ударів. Загалом відбулося 15 боєзіткнень, 102 окупантів було знищено, 170 – поранено. Знищено 5 реактивних систем залпового вогню Град, САУ Мста-С, 8 гармат різного типу, зенітну самохідну установку Шилка, протитанковий ракетний комплекс, РЕБ Поле-21, 4 склади з боєприпасами і 5 пунктів запуску БпЛА, – сказав Череватий ведучій Вікна-новини Яні Брензей.

За словами речника, росіяни намагаються стримати просування українських сил, перекидаючи резерви на Бахмутський напрямок.

Також вони мінують підходи до своїх позицій, намагаються бити по підрозділах ЗСУ з артилерії та мінометів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 495-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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