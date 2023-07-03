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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

ВСУ сохраняют инициативу на Бахмутском направлении, за сутки уничтожено 102 оккупанта – Череватый

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении инициатива остается за Силами обороны Украины. Наши защитники давят на врага на южном и северном флангах.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— Враг отчаянно сопротивляется, 486 раз за эти сутки он наносил артиллерийские удары. Всего произошло 15 боестолкновений, 102 оккупанта были уничтожены, 170 — ранены. Уничтожено 5 реактивных систем залпового огня Град, САУ Мста-С, 8 пушек различного типа, зенитную самоходную установку Шилка, противотанковый ракетный комплекс, РЭБ Поле-21, 4 склада с боеприпасами и 5 пунктов запуска БпЛА, — сказал Череватый ведущей Вікна-новини Яне Брензей.

По словам спикера, россияне пытаются сдержать продвижение украинских сил, перебрасывая резервы на Бахмутское направление.

Также они минируют подходы к своим позициям, пытаются бить по подразделениям ВСУ из артиллерии и минометов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 495-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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