Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Велика Британія підтримала вступ України до НАТО без ПДЧ
Україна зможе приєднатися до НАТО за сценарієм Фінляндії та Швеції, тобто без Плану дій щодо членства.
Про це повідомив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв’ю La Repubblica.
– Я вважаю, що Україна може зробити це без звичайної тяганини, як це сталося зі Швецією та Фінляндією, – сказав він.
Водночас міністр зазначив, що не знає, коли саме Україна стане членом НАТО, оскільки невідомо, скільки триватиме війна з Росією.
– Армія в Києві тепер має досвід постачання озброєнь і навчання за стандартами НАТО, – додав він.
Раніше президент Володимир Зеленський закликав свого американського колегу Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз, навіть якщо членство відбудеться після війни.
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Джерело: La Repubblica
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