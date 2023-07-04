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Велика Британія підтримала вступ України до НАТО без ПДЧ

Джеймс Клеверлі
Фото: Getty Images

Україна зможе приєднатися до НАТО за сценарієм Фінляндії та Швеції, тобто без Плану дій щодо членства.

Про це повідомив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв’ю La Repubblica.

– Я вважаю, що Україна може зробити це без звичайної тяганини, як це сталося зі Швецією та Фінляндією, – сказав він.

Водночас міністр зазначив, що не знає, коли саме Україна стане членом НАТО, оскільки невідомо, скільки триватиме війна з Росією.

– Армія в Києві тепер має досвід постачання озброєнь і навчання за стандартами НАТО, – додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав свого американського колегу Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз, навіть якщо членство відбудеться після війни.

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Джерело: La Repubblica

Війна в Україні, Велика Британія, НАТО, Україна
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