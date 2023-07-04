Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО ще на рік

Єнс Столтенберг повідомив, що залишиться на посаді генерального секретаря НАТО ще на рік. Він виконуватиме обов’язки на посаді до жовтня 2024 року.

– Я вшанований рішенням союзників НАТО продовжити мій термін на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. Трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу та безпеку протягом майже 75 років. І в більш небезпечному світі наш Альянс є важливішим ніж будь-коли, – зазначив Столтенберг у Twitter.

Нещодавно стало відомо, що члени НАТО домовлялися про продовження терміну повноважень генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на один рік.

Столтенберг очолював Організацію Північноатлантичного договору під час низки криз від моменту вступу на посаду в 2014 році.

Останнім часом він згуртував членів військового блоку на підтримку України, прагнучи не допустити переростання війни у прямий конфлікт між НАТО і Росією.

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