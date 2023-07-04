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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – CNN

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз, навіть якщо членство відбудеться після війни.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повна версія якого ще не опублікована.

Виступаючи на телеканалі CNN, Зеленський сказав, що Байден є “особою, яка приймає рішення” про те, чи буде Україна в НАТО чи ні.

– Він (Джо Байден, – Ред.) підтримує наше майбутнє в НАТО, але запрошення зараз стало б величезним мотиватором для українських солдатів, – заявив український лідер.

На запитання, чому б не дочекатися запрошення, Зеленський відповів, що “дуже важливо”, щоб Україна отримала це запрошення “зараз”.

– Це так важливо відчувати, що в майбутньому ви справді будете поруч із союзниками, – додав він.

Водночас глава держави зазначив, що розуміє, що Україна “ніколи не буде в НАТО до того, як закінчиться війна”.

– Ми все розуміємо. Але цей сигнал справді дуже важливий. І залежить від рішення Байдена, – наголосив він.

11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт країн-членів НАТО. Україна очікує від нього конкретних рішень щодо свого вступу до Альянсу.

Раніше речник президента України Сергій Никифоров повідомив, що рішення щодо поїздки Зеленського до Вільнюса на саміт НАТО ще не ухвалене.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Джо Байден, НАТО, США
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