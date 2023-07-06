Бояться Storm Shadow. Окупанти встановлюють кутові відбивачі на Кримському мосту – партизани

Російські війська встановлюють кутові відбивачі на незаконно побудованому Кримському мосту, оскільки бояться ударів Сил оборони України.

Про це повідомляє партизанський рух Атеш.

– Співробітники ФСБ, які прибули до тимчасово окупованого Криму з Москви, встановили на конструкцію кутові відбивачі, пофарбовані в сірий колір. Намагаються таким чином врятувати “надбання” від ракет Storm Shadow, – йдеться у повідомленні.

Раніше у британській розвідці заявили, що димова завіса не врятує Кримський міст.

Джерело: Атеш

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