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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Бояться Storm Shadow. Окупанти встановлюють кутові відбивачі на Кримському мосту – партизани

керченський міст
Фото: Getty Images

Російські війська встановлюють кутові відбивачі на незаконно побудованому Кримському мосту, оскільки бояться ударів Сил оборони України.

Про це повідомляє партизанський рух Атеш.

– Співробітники ФСБ, які прибули до тимчасово окупованого Криму з Москви, встановили на конструкцію кутові відбивачі, пофарбовані в сірий колір. Намагаються таким чином врятувати “надбання” від ракет Storm Shadow, – йдеться у повідомленні.

Раніше у британській розвідці заявили, що димова завіса не врятує Кримський міст.

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Джерело: Атеш

Війна в Україні, Керченський міст, Крим
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