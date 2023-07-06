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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Трамп і Десантіс не розуміють, чому США допомагають Україні – Пенс

Майк Пенс
Фото: Getty Images

Експрезидент США Дональд Трамп і губернатор Флориди Рон Десантіс не усвідомлюють більш широких наслідків своїх закликів щодо обмеження військової допомоги Україні, заявив колишній віцепрезидент Майк Пенс в інтерв’ю Associated Press.

– При всій повазі, я думаю, що колишній президент і губернатор Флориди просто не розуміють національної зацікавленості американців у підтримці українських військових у відсічі російським військовим в Україні, – сказав політик, який разом із Трампом і Десантісом конкурує за висунення кандидатом у президенти від Республіканської партії на виборах у 2024 році.

За його словами, прагнення США стримувати Росію свідчить про їхню готовність також стримувати військові амбіції Китаю в Азії, тому застеріг від помилок.

Водночас Пенс не підтримує присутність американських військ в Україні, хоча вважає, що саме зараз треба надати танки та іншу техніку українцям для контрнаступу, який спрямовано на звільнення окупованих Росією територій.

– Я маю на увазі, що ми перебуваємо в самому розпалі бойових дій. Українці досягають прогресу. Якщо ми будемо стояти осторонь, якщо ми не дамо українським військовим те, що їм потрібно, щоб перемогти і відбити російське вторгнення, я переконаний, що друга половина XXI століття буде набагато більше схожа на першу половину XX століття, – підсумував Пенс.

Нещодавно кандидат у президенти США Майк Пенс відвідав Україну, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і відвідав Бучу.

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Джерело: AP
Війна в Україні, Вибори у США, Дональд Трамп, Майк Пенс, Російська агресія, США-Китай, США-Україна
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