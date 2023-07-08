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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Бахмут після затишшя у червні знову став місцем ведення найзапекліших боїв – розвідка Британії

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Після затишшя у червні 2023 року за останні сім днів Бахмут знову став місцем одних із найзапекліших боїв на фронті.

Про це повідомила розвідка Великої Британії у своєму каналі у Twitter.

— Українські війська впевнено просуваються як на півночі, так і на півдні міста, яке контролює Росія. Викликом для російських військових, найімовірніше, є поганий моральний стан, поєднання різнорідних підрозділів та обмежена здатність знаходити та вражати українську артилерію,– заявили у британській розвідці.

Там додали, що російське керівництво майже напевно вважає політично неприйнятним поступитися Бахмутом, який має символічну вагу як одне з небагатьох досягнень Росії за останні 12 місяців.

Однак, дуже ймовірно, що додаткових резервів у РФ, які можна було б спрямувати на цей сектор, небагато.

7 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий проінформував, що ЗСУ за минулу добу просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку.

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Джерело: Міноборони Великої Британії

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область
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