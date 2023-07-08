Терміново виїхали вносити корективи: Юсов про реакцію окупантів на схему мінування ЗАЕС

Росія вже зреагувала на оприлюднення ГУР схеми мінування окупантами Запорізької АЕС.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

– І власне рашисти вже зреагували на оприлюднення саме цієї інформації. І терміново представники Росгвардії, а саме вони відповідають в окупаційному корпусі за ситуацію на українській Запорізькій АЕС, виїхали для того, аби вносити відповідні корективи, які втім не будуть для нас також становити якихось таємниць, – повідомив він.

Представник ГУР зазначив, що ця схема мінування ЗАЕС з одного боку “привіт всім голубам миру, які кажуть за кордоном, що не бачать якихось проблем у діях окупантів”, а з іншого – “сигнал саме окупантам, що українці точно все бачать”.

– Власне ця карта рашистів чітко показує на рівні мінно-вибухових загороджень, що відбувається на станції. Там власне вся територія станції замінована серйозними мінами і це, звичайно, не все. Є ще окреме мінування, окрема техніка, вантажівки з вибухівкою, – додав Юсов.

Нагадаємо, що 8 липня наша розвідка також оприлюднила схему мінування окупантами Запорізької АЕС.

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