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За 500 днів РФ вбила в Україні понад 10,5 тис. цивільних та вчинила 94 тис. злочинів – ОГП

За 500 днів РФ вбила в Україні понад 10,5 тис. цивільних та вчинила 94 тис. злочинів – ОГП
Фото: Факти ICTV

За 500 днів повномасштабного вторгнення російські війська вбили понад 10,5 тис. цивільних українців, зокрема майже 500 дітей, повідомили в Офісі генпрокурора України.

За його даними, за цей період прокурори зафіксував 94 тис. воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.

Окрім того, загарбники зруйнували в Україні 115 тис. об’єктів цивільної інфраструктури.

– Жоден злочин не залишиться безкарним. Із перших днів повномасштабної війни ми забезпечили стабільну роботу системи правопорядку. Документуємо та розслідуємо всі злочини агресора за міжнародними стандартами… Вже є 353 підозрюваних, 219 – обвинувачені, 53 злочинці отримали вироки в українських судах, – зауважив генпрокурор Андрій Костін.

Він також нагадав, що завдяки співпраці з Міжнародним кримінальним судом видано перший ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

– В Гаазі вже розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України – перший елемент майбутнього трибуналу. Створено Міжнародний реєстр збитків – необхідний перший крок для забезпечення компенсацій тим, хто постраждав від війни, – додав генпрокурор.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Андрій Костін, Армія Росії, Війна в Україні, Воєнні злочини, Володимир Путін, Геноцид, Офіс генпрокурора, Російська агресія
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