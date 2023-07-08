500 днів повномасштабної війни: Маляр назвала 10 унікальних фактів

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підбила підсумки 500 днів широкомасштабної війни Росії проти України.

Вона зазначила, що 497 днів тому ми зруйнували очікування “про Київ за три дні” та міф про “другу армію світу”.

У своєму Telegram-каналі Маляр написала, що Сили оборони України – це армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів.

10 унікальних фактів про визвольну війну України:

1. 500 днів + 8 років реального бойового досвіду: жодна сучасна армія світу не була задіяна у війні такої високої інтенсивності. Війна, яку розв’язала Росія в Україні, стала наймасштабнішим конфліктом в Європі з часів Другої світової війни.

2. Цю війну можна впевнено вважати “першою війною безпілотників”. Насиченість бойових підрозділів ЗСУ безпілотними літальними апаратами не має аналогів в світі. Безпілотні повітряні, наземні та водні апарати інтегровані в кожен етап бойових дій. Ми першими в світі почали широко застосовувати ударні квадрокоптери і FPV-дрони.

3. Протиповітряна оборона України вперше в світі обʼєднала й ефективно використовує новітні західні та радянські системи, винищувальну авіацію і мобільні групи з ПЗРК.

4. Наступальні дії ЗСУ спростували один із фундаментальних постулатів воєнної науки про необхідність чисельної (у 3-5 разів) переваги у живій силі та озброєнні під час наступу. Українська армія наступає і звільняє землі в умовах повної переваги противника – як в озброєнні, так і в кількості особового складу.

5. 5 000 жінок на лінії вогню з-понад 42 тис. жінок у ЗСУ.

6. Створено унікальну систему надання допомоги пораненим, якої немає ніде в світі – Єдиний медичний простір. Це об‘єднання військових та цивільних медичних закладів та спеціально розроблена система логістики, яка охоплює всю територію держави та використовує всі види транспорту. Результат – до 82% поранених українських військових після відновлення повертаються у стрій.

80% поранених упродовж так званої золотої години отримують належну допомогу.

Смертність військових на етапі евакуації максимально зменшилась.

7. Професійне та ретельне планування наступальних операцій нашим командуванням має наслідком унікальний факт – сторона, що наступає, зазнає значно менших втрат, ніж та, що в обороні.

8. Українські військові вперше збили гіперзвукову російську ракету Кинджал. Ворожа ціль була знищена за допомогою ЗРК Patriot.

9. “Піхота виграє битви, логістика виграє війни”, – Джон Першинг, генерал армії США часів Першої світової. Наш фронт, попри величезну протяжність та збільшення армії на сотні тисяч осіб, стабільно поповнюється харчами, пальним, технікою, зброєю й боєприпасами. Логістику грамотно оптимізовано з урахуванням загроз авіаційних та ракетних ударів.

10. “Цифра-зброя”. Протягом 500 днів війни впроваджено ІТ-рішення для керування боєм, операцією та їх всебічним забезпеченням:

бойова система управління тактичної ланки Кропива;

платформа з ситуаційної обізнаності Delta;

cервіс підтримки логістичних операцій НАТО LOGFAS;

проєкт Очі.

Джерело: Ганна Маляр

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