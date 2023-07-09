Зеленський призначив Олександра Півненка новим командувачем Нацгвардії
Новим командувачем Національної гвардії України став бойовий офіцер Олександр Півненко.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
– Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України, – сказав він.
Своє оголошення про призначення Півненка командувачем НГУ Зеленський зробив у Львові, куди повернувся з Туреччини разом із командирами Азова, які боронили Маріуполь.
Президент побажав новому командувачу Нацгвардії звільнення всієї нашої землі, повернення всіх наших людей, а також омріяної перемоги.
Також Зеленський відзначив 10 українських військовослужбовців державними нагородами.
З 25 лютого 2022 року Національну гвардію України очолював генерал-лейтенант Юрій Лебідь. Як повідомив президент Зеленський, Лебідь “буде залишатись в Міністерстві внутрішніх справ”.
Під його командуванням ця бригада брала участь в обороні Харкова, звільненні сіл Мала Рогань, Циркуни, Кутузівка та інших населених пунктів. Також взимку 2023 року військові цієї бригади брали участь у боях за Бахмут на Донеччині, після чого в березні були виведені на відновлення.
Як зазначається в пресслужбі Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ, Олександр Півненко – син військового, і сам віддав армії дев’ятнадцять років свого життя. З 2018 року він проходив службу в окремому загоні спецпризначення Східного ТУ Нацгвардії.
24 березня 2023 року Півненко отримав звання Герой України, а вже навесні був призначений очільником Східного управління НГУ. На цій посаді він замінив Олега Сахона, якого було призначено заступником командувача Національної гвардії України.