Зеленський призначив Олександра Півненка новим командувачем Нацгвардії

Новим командувачем Національної гвардії України став бойовий офіцер Олександр Півненко.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України, – сказав він.

Своє оголошення про призначення Півненка командувачем НГУ Зеленський зробив у Львові, куди повернувся з Туреччини разом із командирами Азова, які боронили Маріуполь.

Президент побажав новому командувачу Нацгвардії звільнення всієї нашої землі, повернення всіх наших людей, а також омріяної перемоги.

Також Зеленський відзначив 10 українських військовослужбовців державними нагородами.

З 25 лютого 2022 року Національну гвардію України очолював генерал-лейтенант Юрій Лебідь. Як повідомив президент Зеленський, Лебідь “буде залишатись в Міністерстві внутрішніх справ”.

Про Півненка відомо, що у минулому він був командиром окремого загону спеціального призначення Східного територіального управління Національної гвардії України. Згодом він очолив третю бригаду оперативного призначення Нацгвардії України.

Під його командуванням ця бригада брала участь в обороні Харкова, звільненні сіл Мала Рогань, Циркуни, Кутузівка та інших населених пунктів. Також взимку 2023 року військові цієї бригади брали участь у боях за Бахмут на Донеччині, після чого в березні були виведені на відновлення.

Як зазначається в пресслужбі Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ, Олександр Півненко – син військового, і сам віддав армії дев’ятнадцять років свого життя. З 2018 року він проходив службу в окремому загоні спецпризначення Східного ТУ Нацгвардії.

24 березня 2023 року Півненко отримав звання Герой України, а вже навесні був призначений очільником Східного управління НГУ. На цій посаді він замінив Олега Сахона, якого було призначено заступником командувача Національної гвардії України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.