Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Потягнув на річку й змусив купатись голою. На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Зеленський призначив Олександра Півненка новим командувачем Нацгвардії

Зеленський призначив Олександра Півненка новим командувачем Нацгвардії
Фото: Офіс президента

Новим командувачем Національної гвардії України став бойовий офіцер Олександр Півненко.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України, – сказав він.

Своє оголошення про призначення Півненка командувачем НГУ Зеленський зробив у Львові, куди повернувся з Туреччини разом із командирами Азова, які боронили Маріуполь.

Президент побажав новому командувачу Нацгвардії звільнення всієї нашої землі, повернення всіх наших людей, а також омріяної перемоги.

Також Зеленський відзначив 10 українських військовослужбовців державними нагородами.

З 25 лютого 2022 року Національну гвардію України очолював генерал-лейтенант Юрій Лебідь. Як повідомив президент Зеленський, Лебідь “буде залишатись в Міністерстві внутрішніх справ”.

Про Півненка відомо, що у минулому він був командиром окремого загону спеціального призначення Східного територіального управління Національної гвардії України. Згодом він очолив третю бригаду оперативного призначення Нацгвардії України.

Під його командуванням ця бригада брала участь в обороні Харкова, звільненні сіл Мала Рогань, Циркуни, Кутузівка та інших населених пунктів. Також взимку 2023 року військові цієї бригади брали участь у боях за Бахмут на Донеччині, після чого в березні були виведені на відновлення.

Як зазначається в пресслужбі Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ, Олександр Півненко – син військового, і сам віддав армії дев’ятнадцять років свого життя. З 2018 року він проходив службу в окремому загоні спецпризначення Східного ТУ Нацгвардії.

24 березня 2023 року Півненко отримав звання Герой України, а вже навесні був призначений очільником Східного управління НГУ. На цій посаді він замінив Олега Сахона, якого було призначено заступником командувача Національної гвардії України.

Читайте також
Один із найкращих військових командирів: Залужний призначив нового начальника Одеського ТЦК
Валерій Залужний і Олександр Охріменко

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Нацгвардія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Очікування України від саміту НАТО, наступ на Бердянському і Мелітопольському напрямках: 503-й день війни
Зеленський призначив Олександра Півненка новим командувачем Нацгвардії
Держави НАТО узгодили оборонні плани на випадок нападу Росії – ЗМІ
НАТО
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Конструкція не схожа на жоден танк світу: на що здатен Меркава-3
Зеленський призначив Олександра Півненка новим командувачем Нацгвардії
Діряве ембраго: як Росія обходить санкції на імпорт зброї та де бере запчастини для своїх ракет
Зеленський призначив Олександра Півненка новим командувачем Нацгвардії
Відео
Саміт НАТО у Вільнюсі: який результат можна буде вважати перемогою для України

Перший заступник директора Центру Нова Європа Сергій Солодкий пояснив, який результат саміту НАТО у Вільнюсі можна буде вважати перемогою для України.

Валентина Чорна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Зеленський призначив Олександра Півненка новим командувачем Нацгвардії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (10.07.2023)
Зеленський призначив Олександра Півненка новим командувачем Нацгвардії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (10.07.2023)
Зеленський призначив Олександра Півненка новим командувачем Нацгвардії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (10.07.2023)
Зеленський призначив Олександра Півненка новим командувачем Нацгвардії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь